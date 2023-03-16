"تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية" تُدشّن "أسبوع البيئة"

يُذكَر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد على 130 ألف كيلومتر مربع؛ إذ تمتدّ المحمية بين أربع مناطق إدارية هي: الجوف، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونيسكو، والمتمثلة في منطقة جبة؛ حيث تعود لأكثر من ثمانية قرون قبل الميلاد.