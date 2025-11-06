أمانة جدة تدشّن قوارب الرقابة البحرية الجديدة بحضور رئيس هيئة البحر الأحمر وأمين جدة

دشّنت أمانة محافظة جدة اليوم، (15) قاربًا بحريًا جديدًا، بحضور الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بهدف تعزيز جهود الرقابة والحماية البحرية على سواحل محافظة جدة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة لمقر الأمانة، حيث جرى في أثنائها توقيع اتفاقية (إسناد أعمال الرقابة الميدانية البحرية للأمانة نيابةً عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر والجهات الحكومية الأخرى)، فيما قُدِّم عرضٌ تعريفي تناول تأسيس وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية ومهامها الرئيسة التي تشمل فرق الإنقاذ، والرقابة البحرية، والرقابة على المنتجعات الساحلية، وما تضطلع به من مهام في متابعة التزام المرافق والمنتجعات البحرية بمعايير السلامة والإنقاذ وفق الأنظمة المعتمدة.
وتضمنت الزيارة الاطلاع على مركز التحكم بالأمانة، والتعرف إلى أهدافه ومهامه والمنظومة الرقمية التي يعمل عليها لتعزيز الرقابة الإلكترونية، والتي تشمل منظومة النظافة ومنصة "مدينتي"، وأنظمة تتبُّع المركبات، ونظام دعم متخذ القرار، والمردم الذكي، إضافة إلى منظومة الطرق التي تضم نظام "راصف"، ونظام الرصف الأسفلتي (PMMS)، ونظام رخص الحفريات، ونظام التحكم في الإنارة، ونظام "اسكادا" للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار، ومنصة التحكم في خدمات المدينة.
عقب ذلك شهد مرسى الأمانة في أبحر الجنوبية، إطلاق قوارب الرقابة البحرية الجديدة، التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة الميدانية وتعزيز مستوى السلامة البحرية في نطاق المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين لمراقبة وحماية السواحل البحرية بالأمانة الكابتن ثامر نحاس، بأن تدشين 15 قاربًا جديدًا يأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لتطوير منظومة الرقابة البيئية والبحرية، ودعم الأنشطة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الوكالة تتولى تنفيذ مهامها عبر ثلاثة فرق متخصصة، فريق الإنقاذ الذي يعمل على تقديم خدمات السلامة والإنقاذ في الشواطئ ومناطق السباحة، وفريق الرقابة البحرية الذي يقوم بجولات ميدانية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والأجهزة الملاحية ومتطلبات القطاعات ذات العلاقة، وفريق الرقابة على المنتجعات الذي يختص بمتابعة التزام المنتجعات الساحلية بتوفير أدوات وتجهيزات السلامة المائية والمنقذين المرخصين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.