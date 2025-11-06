أمانة جدة تدشّن قوارب الرقابة البحرية الجديدة بحضور رئيس هيئة البحر الأحمر وأمين جدة

وتضمنت الزيارة الاطلاع على مركز التحكم بالأمانة، والتعرف إلى أهدافه ومهامه والمنظومة الرقمية التي يعمل عليها لتعزيز الرقابة الإلكترونية، والتي تشمل منظومة النظافة ومنصة "مدينتي"، وأنظمة تتبُّع المركبات، ونظام دعم متخذ القرار، والمردم الذكي، إضافة إلى منظومة الطرق التي تضم نظام "راصف"، ونظام الرصف الأسفلتي (PMMS)، ونظام رخص الحفريات، ونظام التحكم في الإنارة، ونظام "اسكادا" للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار، ومنصة التحكم في خدمات المدينة.