ثوانٍ تعني حياة.. مختص محذراً: 78 % من الحوادث بالمملكة بسبب الجوّال

وأوضح الأخصائي النفسي بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عصام بن حمد الخضيري؛ أن عدم القدرة على ترك الهاتف في أثناء القيادة والاضطرار إلى الرد على المحادثات سواء الصوتية أو النصية هو أحد معايير السلوك الإدماني، وهو تصرف تكون عواقبه وخيمة، مشيراً إلى أن الإحصائيات كشفت أن نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوّال بلغت 78% من إجمالي الحوادث التي وقعت في المملكة؛ حيث إن ثواني بسيطة قد تؤدي بقائد المركبة لفقد الانتباه وهي فترة كافية لوقوع الحادث، الذي قد تنتج عنه حالات وفاة -لا قدر الله- أو إعاقة.