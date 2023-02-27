ثوانٍ تعني حياة.. مختص محذراً: 78 % من الحوادث بالمملكة بسبب الجوّال

يُعد إدمان الجوّال من أخطر ما يُهدّد سلامة قائدي المركبات، بل سجّلت الجهات المعنية حوادث مميتة وأرقاماً مفزعة بسبب هذا السلوك الذي صنّفه مختصو الصحة النفسية بـ"الإدمان" نظير عدم التحكّم في استخدامه.
وأوضح الأخصائي النفسي بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عصام بن حمد الخضيري؛ أن عدم القدرة على ترك الهاتف في أثناء القيادة والاضطرار إلى الرد على المحادثات سواء الصوتية أو النصية هو أحد معايير السلوك الإدماني، وهو تصرف تكون عواقبه وخيمة، مشيراً إلى أن الإحصائيات كشفت أن نسبة وقوع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف الجوّال بلغت 78% من إجمالي الحوادث التي وقعت في المملكة؛ حيث إن ثواني بسيطة قد تؤدي بقائد المركبة لفقد الانتباه وهي فترة كافية لوقوع الحادث، الذي قد تنتج عنه حالات وفاة -لا قدر الله- أو إعاقة.
وكشف "الخضيري"؛ أنه لا يمكن الجمع بين القيادة واستخدام الهاتف، والتصرف الأمثل في حال كان الاتصال ضرورياً أو المحادثة مهمة، الوقوف على جانب الطريق في الأماكن المخصّصة والرد على المتصل أو المرسل، وعند الفراغ منه يعود لقيادة المركبة؛ حرصاً على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.