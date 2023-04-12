تغير السلوكيات وانتقال الذكريات بعد عمليات زراعة القلب يثير الجدل بين المختصين

أثارت المعلومات التي أدلى بها جراح القلب الدكتور صفوق الشمري، أثناء استضافته في برنامج "مراحل" مع المذيع علي العلياني، حول انتقال جزء من ذكريات المتبرعين بالقلب إلى المرضى الخاضعين لعمليات الزراعة، الكثيرَ من الجدل بين المختصين، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي.