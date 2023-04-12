تغير السلوكيات وانتقال الذكريات بعد عمليات زراعة القلب يثير الجدل بين المختصين

أثارت المعلومات التي أدلى بها جراح القلب الدكتور صفوق الشمري، أثناء استضافته في برنامج "مراحل" مع المذيع علي العلياني، حول انتقال جزء من ذكريات المتبرعين بالقلب إلى المرضى الخاضعين لعمليات الزراعة، الكثيرَ من الجدل بين المختصين، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه أكد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اليوسف، أن هذه المعلومة غير دقيقة، مضيفًا: "الأصح أن نقول يوجد دراسات أثبتت حدوث تغيرات على مستوى الشخصية عند من يُجرون مثل هذه العمليات الكبرى".
وتابع: "جزء كبير من هذه الذكريات اتضح أنه عائد للموروث الثقافي لكل شخص، ويتأثر فعلًا بثقافته ونظرتها للقلب (الفؤاد) ودوره في حياته، أما انتقال نفس ذكريات المتبرع فلم يثبت ولا يصح".
فيما أكد جراح القلب البروفيسور زهير الهليس، خلال استضافته في برنامج "الليوان" مع عبدالله المديفر، أنه على الرغم من إجرائه لأكثر من٤٠٠ عملية زراعة قلب لمختلف الأعمار؛ إلا أنهم لم يرصدوا أي تغيرات لدى المرضى بعد عمليات الزراعة.
وقال: "لو كان ذلك صحيحًا لما أجازت الشريعة الإسلامية نقل الأعضاء بين المسلمين وغيرهم".
وأضاف: "نحن نتابع حالة مرضى القلب بعد العملية ولم نرصد شيئًا من هذا القبيل".