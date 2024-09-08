"أمانة الرياض" تباشر أعمال التشغيل والصيانة وتكشف عن أرقامها خلال أسبوع

عملت أمانة منطقة الرياض خلال المدة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2024م، تكثيف أعمال الصيانة والتشغيل في الرياض؛ رفعًا لجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتفعيل الدور المجتمعي في نمو وازدهار المدينة، عبر العديد من الخدمات والأنشطة البيئية، الصحية، البلدية.
وشملت الأعمال صيانة أعمال السفلتة لمائة وخمسين ألفًا و125 مترًا مربعًا، ودهان مائة ألف و8608 أمتار مربعة، إصلاح 23 ألفًا وسبعمائة و78 مترًا مربعًا من الحفر وأماكن الهبوط، وصيانة ألف وسبعمائة وثلاثين مترًا مربعًا للأنترلوك، وصيانة مائة وثلاثة عشر مترًا مربعًا من البلاط، وصيانة خمسمائة وثلاثة وستين مترًا طوليًا من البرودرات، وإصلاح 505 صبات خرسانية، غسيل مائة وواحد وعشرين ألفًا ومائة وأربعة وخمسين مترًا طوليًا من الدهانات، وإزالة أربعة عشر مطبًا صناعيًا، وصيانة 269 لوحة إرشادية.
وتأتي هذه الأعمال امتدادًا لدور الأمانة الريادي في التنمية الحضرية، البيئية، الصحية، والإصحاح البيئي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، واستراتيجية الأمانة فيجعل الرياض مدينة مزدهرة، ذات جودة حياة عالية، وتقديم خدمات نوعية مميزة للسكان والزوار، بما يجعل الرياض مدينة تنافسية رائدة حضريًا وبيئيًا.