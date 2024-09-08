"أمانة الرياض" تباشر أعمال التشغيل والصيانة وتكشف عن أرقامها خلال أسبوع

وشملت الأعمال صيانة أعمال السفلتة لمائة وخمسين ألفًا و125 مترًا مربعًا، ودهان مائة ألف و8608 أمتار مربعة، إصلاح 23 ألفًا وسبعمائة و78 مترًا مربعًا من الحفر وأماكن الهبوط، وصيانة ألف وسبعمائة وثلاثين مترًا مربعًا للأنترلوك، وصيانة مائة وثلاثة عشر مترًا مربعًا من البلاط، وصيانة خمسمائة وثلاثة وستين مترًا طوليًا من البرودرات، وإصلاح 505 صبات خرسانية، غسيل مائة وواحد وعشرين ألفًا ومائة وأربعة وخمسين مترًا طوليًا من الدهانات، وإزالة أربعة عشر مطبًا صناعيًا، وصيانة 269 لوحة إرشادية.