الدمام تسجّل أعلى حرارة في المملكة بـ47 مئوية.. وأبها الأبرد ليلًا

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المسجّلة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، في عدد من مدن المملكة، حيث تصدّرت مدينة الدمام قائمة الأعلى حرارة مسجّلةً 47 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة بـ46 درجة، ثم الرياض بـ45 درجة.