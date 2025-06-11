الدمام تسجّل أعلى حرارة في المملكة بـ47 مئوية.. وأبها الأبرد ليلًا

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المسجّلة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، في عدد من مدن المملكة، حيث تصدّرت مدينة الدمام قائمة الأعلى حرارة مسجّلةً 47 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة بـ46 درجة، ثم الرياض بـ45 درجة.
وجاءت أبها والباحة في صدارة المناطق الأقل حرارة خلال النهار بدرجة بلغت 31 مئوية، مع تسجيل أبها أدنى حرارة صغرى عند 20 درجة مئوية، تلتها الباحة بـ21، ما جعلها الأبرد ليلًا.
ويُتوقّع استمرار موجة الحرارة المرتفعة في عدد من المناطق، فيما تستمر الأجواء المعتدلة نسبيًا على المصايف، وسط تنبيهات من الأرصاد باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال النهار، خاصة في المناطق الشرقية والغربية.