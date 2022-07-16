واشنطن الشريكُ التجاري الرابع مع الرياض.. بأكثر من 90 مليار ريال

تشهد المملكة نموًّا واسعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة؛ حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للمملكة؛ حيث تُعَد الشريكَ التجاري الرابع في حجم التجارة، والثانية في قيمة الواردات والسادسة في قيمة الصادرات.
ويصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 94 مليار ريال، واستمرت الاستثمارات الأمريكية في المملكة في النمو خلال السنوات الأخيرة.
ويبلغ إجمالي عدد الشركات الأمريكية العاملة في المملكة 742 شركة؛ فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الأمريكية في المملكة أكثر من 90.6 مليار ريال.