واشنطن الشريكُ التجاري الرابع مع الرياض.. بأكثر من 90 مليار ريال

تشهد المملكة نموًّا واسعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة؛ حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين.