جامعة الملك خالد تنال المركز الـ 501 عالميًّا في تصنيف "التايمز"

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني: هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تهدف إلى الوصول بالجامعة إلى العالمية، من خلال تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمتمثل في الوصول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالميًّا بحلول 2030، وتعزيز حضور الجامعة لتكون مركزًا مهمًّا للعلم والمعرفة والبحث العلمي والإنتاج المعرفي؛ بما يسهم في تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.