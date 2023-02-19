القصيم.. جراحة دقيقة تستمر 4 ساعات تعيد لستينية قدرتها على المشي

نجح فريق طبي مختص في جراحة المفاصل والعظام بمنطقة القصيم، في تمكين مريضة ستينية من المشي بعد إجراء تدخل جراحي دقيق استمر لـ4 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأكد تجمّع القصيم الصحي أن الأطباء في مستشفى بريدة المركزي تمكنوا ولله الحمد من إنهاء معاناة مريضة في العقد السادس من عمرها، واستعادت قدرتها على المشي بعد إجراء تدخل جراحي معقد تكلل ولله الحمد بالنجاح.
وأشار الفريق المعالج للحالة إلى أن المريضة حضرت إلى قسم العيادات الخارجية بالمستشفى وكان لديها آلام وخشونة شديدة في الركبتين، وتيبّس في ثني الركبتين حتى 30 درجة، مما تسبب لها بصعوبة كبيرة في حرية الحركة أفقدتها قدرتها على المشي الطبيعي.
وبيّن التجمع أن نتائج الفحوصات الطبية والتصوير بالأشعة، أظهرت حاجة المريضة لتدخّل جراحي، فتقررت إحالتها إلى غرفة العمليات لاستبدال المفاصل وتركيب مفصلي ركبة صناعيين للطرفين، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، حيث استعادت المريضة عافيتها، واستطاعت المشي بشكل طبيعي على قدميها، وغادرت المستشفى بالسلامة والعافية.
يُذكر أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية بمستشفى بريدة المركزي للعام الماضي 2022م بلغ أكثر من 139 ألف مستفيد.