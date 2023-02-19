القصيم.. جراحة دقيقة تستمر 4 ساعات تعيد لستينية قدرتها على المشي

وأشار الفريق المعالج للحالة إلى أن المريضة حضرت إلى قسم العيادات الخارجية بالمستشفى وكان لديها آلام وخشونة شديدة في الركبتين، وتيبّس في ثني الركبتين حتى 30 درجة، مما تسبب لها بصعوبة كبيرة في حرية الحركة أفقدتها قدرتها على المشي الطبيعي.