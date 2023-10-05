ارتفاع في درجات الحرارة على سهول تهامة الأيام القادمة لتتراوح في مستويات أربعينية

تشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب، إلى توقعات بعودة تأثير القبة الحرارية بسبب نمط المرتفع الجوي العلوي على المملكة العربية السعودية، ونتيجة لعوامل محلية وطبوغرافيا في غرب المملكة، ويُتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها الملحوظ خلال الأيام القادمة على سهول تهامة.
ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن ترتفع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة على سهول تهامة تبوك والمدينة المنورة؛ في حين تعود للانخفاض مؤقتًا يوم السبت على أن تعاود ارتفاعها بداية ومنتصف الأسبوع القادم على طول امتداد تهامة غرب المملكة من تبوك شمالًا حتى سهول تهامة جازان جنوبًا.
وتتطرف درجات الحرارة إلى أعلى من معدلاتها بحدود 3- 5 درجات مئوية، وتكون بذلك في مستويات أربعينية؛ بل وتصل إلى أواسط الأربعينيات، مع وجود رطوبة سطحية تؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الأجواء.