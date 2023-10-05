ارتفاع في درجات الحرارة على سهول تهامة الأيام القادمة لتتراوح في مستويات أربعينية

ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن ترتفع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة على سهول تهامة تبوك والمدينة المنورة؛ في حين تعود للانخفاض مؤقتًا يوم السبت على أن تعاود ارتفاعها بداية ومنتصف الأسبوع القادم على طول امتداد تهامة غرب المملكة من تبوك شمالًا حتى سهول تهامة جازان جنوبًا.