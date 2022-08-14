7 ملايين م3 تتهيّأ.. "زراعة عسير" تكشف موعد فتح بوابات سد وادي تبالة

صرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، بفتح بوابات سد وادي تبالة بمحافظة بيشة لمدة 27 يوماً، لتصريف ما يقارب 7 ملايين متر مكعب من المياه اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح "الويمني"، أن من مستهدفات منظومة البيئة والمياه والزراعة تعظيم الاستفادة من مياه السدود بالمنطقة، وتهدف فتح بوابات السد إلى تلبية احتياجات المزارعين بالمحافظة، ورفع منسوب المياه في الآبار.
كما شدد فرع الوزارة بمنطقة عسير، على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
هذا ويعد سد تبالة من أهم سدود الشرب في المملكة بسعة تخزينية تقدر 68,410,000م3 ويحتجز خلف بواباته الآن 17.500.000 م3 من المياه وبه محطة لتنقية مياه الشرب بسعة إنتاجية تقدر بـ 13.000 م3/يوم.