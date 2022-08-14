7 ملايين م3 تتهيّأ.. "زراعة عسير" تكشف موعد فتح بوابات سد وادي تبالة

صرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، بفتح بوابات سد وادي تبالة بمحافظة بيشة لمدة 27 يوماً، لتصريف ما يقارب 7 ملايين متر مكعب من المياه اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.