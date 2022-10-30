وجهة "مسار" تختتم مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

اختتمت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ"مسار" وجهة الـ100 مليار ريال، مشاركتها في النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، كشريك استراتيجي، والذي أقيم في الفترة من 25 – 27 أكتوبر الجاري بمدينة الرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين النظام العالمي الجديد".
ونجح جناح وجهة "مسار" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار استقطاب عدد من قادة الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين الذين توافدوا عليه للتعرف على ملامح الوجهة، كما حظي الجناح بزيارة أصحاب المعالي، وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، اللذين عبرا عن المستقبل الواعد الذي ينتظر الوجهة، وسعادتهما بالإنجازات المتحققة فيها. ومن جهة أخرى، نال المجسم المتكامل الذي عرضته وجهة"مسار" في بهو فندق الريتز كارلتون بالرياض، إعجاب الزوار، حيث ضم معالم التطوير الحضري الذي ستحدثه "مسار" في قلب مدينة مكة المكرمة.
وعلى هامش المؤتمر وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح الرشيد، وقعت وجهة"مسار" اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة من مشاريعها الفندقية، ممثلة في 7 أبراج فندقية مع مشغلين عالميين، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار، ويًعد ذلك امتداداً لرؤية الشركة في الارتقاء بجودة الحياة في مكة المكرمة استناداً إلى معايير صناعة الوجهات العالمية.
هذا وشاركت وجهة"مسار" في المؤتمر بأكثر من فعالية من أهمها: مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق في جلسة حوارية بعنوان "وجهات السعودية" سلط فيها الضوء على التطورات الحالية في وجهة" مسار" وتأثيرها المستقبلي في تكامل الوجهات الوطنية، كما كانت الوجهة راعية لإحدى الجلسات الحوارية في المؤتمر، وهي جلسة "السياحة الشمولية"، ناقش من خلالها الضيوف المنظور المستقبلي الواعد لقطاعي السياحة والضيافة.
يذكر أن وجهة"مسار"، وقَّعت في يوليو الماضي، عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، التعليم، والصحة، والاستدامة.