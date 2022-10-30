وجهة "مسار" تختتم مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ونجح جناح وجهة "مسار" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار استقطاب عدد من قادة الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين الذين توافدوا عليه للتعرف على ملامح الوجهة، كما حظي الجناح بزيارة أصحاب المعالي، وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، اللذين عبرا عن المستقبل الواعد الذي ينتظر الوجهة، وسعادتهما بالإنجازات المتحققة فيها. ومن جهة أخرى، نال المجسم المتكامل الذي عرضته وجهة"مسار" في بهو فندق الريتز كارلتون بالرياض، إعجاب الزوار، حيث ضم معالم التطوير الحضري الذي ستحدثه "مسار" في قلب مدينة مكة المكرمة.