"السواحة": المملكة وصلت في البنية التحتية الرقمية لتغطية 99% من مجموع السكان

وحول إنجازات المملكة على الصعيد الرقمي؛ بيّن وزير الاتصالات أن المملكة قدمت للعالم نموذجاً رائداً في سد الفجوة الرقمية، حيث نجحت المملكة في الوصول في البنية التحتية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان، ولخدمة البشرية، قدّمت المملكة التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يمثل الحل الأمثل لتسريع سد الفجوة الرقمية، والمملكة أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.