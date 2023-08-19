"السواحة": المملكة وصلت في البنية التحتية الرقمية لتغطية 99% من مجموع السكان

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، الدور المحوري الذي أوجدته رؤية المملكة 2030 في تعزيز ريادة المملكة وتنافسيتها من خلال تمكين الشباب والمرأة وبناء مستقبل مستدام للمملكة يعتمد على التقنية والابتكار.
وذكر السواحة، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين في الهند، أن الاقتصاد الرقمي يعد أكبر مكافئ اجتماعي ومضاعف اقتصادي من خلال توفير وظائف المستقبل ونماذج أعمال جديدة؛ إلا أن هنالك 2.7 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، يرافق ذلك احتياج عالمي لـ 4 ملايين عالم بيانات، و4 ملايين متخصّص في الأمن السيبراني.
وأشار في هذا الصدد للمساعي التي قادتها المملكة وأسهمت في تقليص الفجوة الرقمية في المملكة وثلاث دول أخرى بمجموعة العشرين إلى ما نسبته 1%.
وحول إنجازات المملكة على الصعيد الرقمي؛ بيّن وزير الاتصالات أن المملكة قدمت للعالم نموذجاً رائداً في سد الفجوة الرقمية، حيث نجحت المملكة في الوصول في البنية التحتية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان، ولخدمة البشرية، قدّمت المملكة التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يمثل الحل الأمثل لتسريع سد الفجوة الرقمية، والمملكة أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.
وأشاد بجهود رؤية 2030 في تمكين الشباب والمرأة، حيث حققت المملكة في وقت وجيز قفزة نوعية في تمكين المرأة بنمو من 7% إلى 33% في القطاع التقني لتتجاوز بذلك متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وسلط الضوء على أهم مبادرات وجهود الاستدامة في المملكة مشيراً إلى أكبر منشأة لتخزين البطاريات في مشروع البحر الأحمر بقدرة 1.3 جيجا واط/ساعة، وتطويع التقنية والذكاء الاصطناعي للقيام بأكبر عملية للمسوحات البحرية لحماية الشعاب المرجانية من خلال الذكاء الاصطناعي.
وتناول السواحة، خلال مشاركته، نقاط التحول العديدة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي من المتوقع له أن يوجِد قيمة اقتصادية حول العالم تساوي تريليون دولار خلال العام الحالي، وما يقارب 14 تريليون دولار بحلول عام 2030، متناولاً مزاياه المتمثلة في قدرته على تسريع الابتكار في نماذج الأعمال.
وأشاد وزير الاتصالات، في ختام كلمته، بجهود الرئاسة الهندية في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين ومبادراتها المتعلقة بـالبنية التحتية الرقمية العامة، مؤكداً عزم المملكة مواصلة رحلتها لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، ومساعدة العالم في التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في إيجاد مستقبل مشرق للجميع.