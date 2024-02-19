رئيس جامعة الملك خالد يطلق برامج الاحتفال بيوم التأسيس ويدشن معرض "يوم بدينا"

وتجول رئيس الجامعة ووكلاؤها وعدد من المنسوبين والطلاب والطالبات على معارض الاحتفال، والذي استعرض عددًا من الفعاليات المحاكية لثقافة وتراث أجدادنا وتاريخنا العريق؛ اشتملت على معرض للفنون التشكيلية، واستعراض فنون أدائية، وعروض الخيل، إلى جانب تنظيم جائزة أفضل زي للتأسيس، ومعرض للأكلات التراثية.