رئيس جامعة الملك خالد يطلق برامج الاحتفال بيوم التأسيس ويدشن معرض "يوم بدينا"

أطلق رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، برامج احتفالات الجامعة بذكرى يوم التأسيس عبر مساريها (الفعاليات، والمحتوى الإعلامي)، كما دشن معرض "يوم بدينا" الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، بهذه المناسبة.
ورفع السلمي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، التهنئة المقرونة للقيادة والشعب بهذه الذكرى العزيزة والمناسبة الغالية التي نستلهم فيها مسيرة التأسيس وقصة بناء هذا الوطن العظيم.
وأكد الدكتور السلمي أن ذكرى التأسيس التي تصافحنا بكل فخر يوم 22 فبراير من كل عام تذكرنا جميعًا بالتحول العظيم في عام 1139هـ (1727م) الذي فتح آفاق الخير والنماء لهذه البلاد.
وأضاف: "ونحن نحتفل بذكرى يوم التأسيس؛ نستذكر بكل فخر واعتزاز قصة الشموخ وملاحم المجد الخالدة، ونستلهم معاني حضارتنا العريقة وقيمنا الراسخة، والسجل الحافل بالتضحيات والعزيمة والإصرار؛ متطلعين إلى مستقبل مشرق نقف على أعتابه في ظل رؤية السعودية 2030 واستراتيجياتنا الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنافسية العالمية والتنمية المستدامة في ظل وطن طموح يتسم بوجود مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ليكون أنموذجًا عالميًّا".
وتجول رئيس الجامعة ووكلاؤها وعدد من المنسوبين والطلاب والطالبات على معارض الاحتفال، والذي استعرض عددًا من الفعاليات المحاكية لثقافة وتراث أجدادنا وتاريخنا العريق؛ اشتملت على معرض للفنون التشكيلية، واستعراض فنون أدائية، وعروض الخيل، إلى جانب تنظيم جائزة أفضل زي للتأسيس، ومعرض للأكلات التراثية.
يذكر أن كليات الجامعة بتهامة تنظم ضمن احتفالاتها غدًا الثلاثاء حفل يوم التأسيس بمسرح الكلية التطبيقية بمحايل عسير، فيما تواصل مختلف وحدات الجامعة تقديم برامجها الاحتفالية بهذه المناسبة.