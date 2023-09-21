أطباء مستشفى شرق جدة يغلقون المعدة النزفية لمريضة.. في جراحة الـ3 ساعات

وقالت "صحة جدة": فريق الأشعة التداخلية بمستشفى شرق جدة تَمَكّن من تشخيص مريضة تم استقبالها عبر قسم الطوارئ، وأكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أنها تعاني تضخمًا في الكبد والطحال، مع ارتفاع ضغط الشريان البابي الذي نتج عنه دوالي (إغلاق) المعدة النزفية وصاحَبَ ذلك وجود جلطات في الساق.