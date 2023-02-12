بعد رحيله.. قصة فانيلة لاعب الهلال "يوسف السالم" مع 60 ألف إيراني.. وأمنيته التي لم تتحقق

أمّا المفاجأة التي فجّرها "السالم" آنذاك، فكانت حينما قال: "للأمانة لو عاد بي الزمن لن ألعب كرة القدم نهائيًّا"، إلا أنه عاد وعبّر عن رضاه عما قدمه لكرة القدم وما قدمت له في مسيرته؛ حيث حقق مكاسب مالية وشهرة، وساهم في تحسن الوضع المادي لأسرته من خلال الاحتراف، كما نال الاحترام والتقدير بعد أن صبر طويلًا في بداية حياته الكروية، وخصوصًا السير على الأقدام وفي مختلف الظروف، والتعرض لمخاطر كثيرة في سبيل الوصول إلى نادي القادسية لأداء التدريبات ومن ثم العودة؛ حيث كان يمثل ذلك قلقًا لوالدته التي أبهجتها لاحقًا نجوميته بعد أن احترف اللعبة.