بعد الأداء الإيجابي.. "موطن العقارية" تقر توزيع أرباح نقدية بإجمالي 55 مليون ريال

من جانبه، أوضح الأستاذ حمد الموسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة "موطن" العقارية أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز نموها، حيث تمكنت بفضل الله من تحقيق أداء تشغيلي أعلى لمشروع مجمع فنادق هيلتون المركز المالي بالعاصمة الرياض وفندق موطن لمار بمكة المكرمة، كما تمكنت من استكمال تأجير كامل مشروع المصانع النموذجية الجاهزة وعددها 72 مصنعًا في مدينة البوابة الصناعية بعقود لا تقل عن ثلاث سنوات، ومن ثم إنجاز عملية بيعه في صفقة رابحة حققت عوائد مجزية للشركة، وهذا انعكس إيجاباً بفضل الله على الأداء المالي للشركة.