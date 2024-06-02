إم بي سي ميديا سوليوشنز تطلق "MMS Sports" كوجهة رئيسية لأهم الأحداث الرياضية على قنوات SSC ومجموعة MBC

من جانبه، أكد هاني غريّب الرئيس التنفيذي للمبيعات في MMS، على قوة الرياضة في تعزيز نمو العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن إطلاق MMS Sports يهدف إلى تعزيز نمو العلامات التجارية من خلال استغلال قوة الرياضة وجماهيريتها، وتوفير فرص ذهبية لتوسيع نطاق السوق وتعزيز وجود العلامة التجارية وتحقيق نتائج تجارية ملموسة.