إم بي سي ميديا سوليوشنز تطلق "MMS Sports" كوجهة رئيسية لأهم الأحداث الرياضية على قنوات SSC ومجموعة MBC

أعلنت شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS) الذراع التجارية لمجموعة MBC والممثل الإعلاني الرسمي لشركة الرياضة السعودية (SSC) والعربية، عن إطلاق علامتها التجارية الرياضية الجديدة "MMS Sports".
وجاء الإعلان خلال حدث أُقيم في الرياض، حيث كشفت شركة MMS عن إطلاق MMS Sports كوجهة رئيسية للعلامات التجارية التي تتطلع إلى أن تكون جزءًا من الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الرائدة.
ونسعى في MMS Sports إلى جمع أهم الأحداث الرياضية والمباريات والبرامج ضمن SSC ومجموعة MBC والعربية تحت مظلة واحدة، مما يوفر فُرصًا للعلامات التجارية للتواصل مع جمهور كبير من عشاق الرياضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر جميع المنصات: التلفزيون أو منصة شاهد أو الراديو أو الفيديوهات أو وسائل التواصل الاجتماعي.
تعمل MMS Sports على عرض مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية بدءًا من كرة القدم وحتى سباقات السيارات العالمية، وتوفر للعلامات التجارية فرصة ذهبية ومتفردة للتسويق لاسمها في عالم الرياضة المليء بالحماس والإثارة، سواء كان ذلك من خلال رعايات استراتيجية أو إعلانات أو المشاركة في تنظيم الحدث، وتقدم MMS Sports وسائل متعددة للعلامات التجارية للتفاعل مع الجماهير وترك بصمة دائمة.
وذكر أحمد بن عطاف الصحاف الرئيس التنفيذي لشركة MMS في MBC Media Solutions: نؤمن بقوة الرياضة في التأثير على الجمهور، ونسعى من خلال ذلك في MMS Sports لتمكين العلامات التجارية من الاستفادة من قوة الجمهور الرياضي؛ لتعزيز حضورها وخلق روابط وثيقة مع العملاء والمستهلكين.
من جانبه، أكد هاني غريّب الرئيس التنفيذي للمبيعات في MMS، على قوة الرياضة في تعزيز نمو العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن إطلاق MMS Sports يهدف إلى تعزيز نمو العلامات التجارية من خلال استغلال قوة الرياضة وجماهيريتها، وتوفير فرص ذهبية لتوسيع نطاق السوق وتعزيز وجود العلامة التجارية وتحقيق نتائج تجارية ملموسة.
وتبعًا لذلك استعرض رمزي غانم، رئيس نمو العملاء في شركة MMS الفرص الاستثنائية التي تقدمها MMS Sports والتي تضم أهم وأرقى البطولات والمنافسات المحلية والعالمية.
وقد حضر حفل إطلاق MMS Sports ممثلون من شركة الرياضة السعودية SSC ومجموعة MBC والعربية، بالإضافة إلى عملاء محليين وعالميين.
للاستفادة من قوة الرياضة وشعبيتها في المنطقة، يمكنك التواصل مع MMS Sports على البريد الإلكتروني: hello@MMSSports.net.