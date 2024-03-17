"الجويرة": نفخر بمشاركة 900 كشاف في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

أثنى المشرف على المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم المهندس مشاري بن فهد الجويرة، على جهود كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك أثناء زيارته الميدانية للفرق الكشفية بالحرم المكي الشريف والتي يوجد بها أكثر من 900 كشاف و40 قائدًا كشفيًا.
وقد رافقه في الزيارة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام؛ حيث اطلع على مهام الكشافين والفتيات الكشفيات في المسارات المختلفة داخل الحرم المكي الشريف وفي الساحات الخارجية.
وقدم المهندس الجويرة شكره لوزير التعليم الذي أتاح الفرصة لأبنائه وبناته لتقديم خدمات إنسانية تطوعية لضيوف بيت الله الحرام.
كما قدم شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وللقادة والقائدات وجميع الكشافين والفتيات في جميع المسارات: تفطير الصائمين وتوزيع القهوة ودفع العربات لكبار السن وغيرها.
وقال: "نحن فخورون أن أبناءنا وبناتنا هم الذين يقومون بهذا العمل"، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد لأولياء أمورهم ولقيادات العمل التطوعي في الميدان.
وأضاف: أن أبناءنا وبناتنا تركوا فترة تجمع الأسر وفترة الإفطار لبذل العطاء لإخواننا المسلمين على مستوى العالم الإسلامي بالمسجد الحرام.
وفي ختام حديثه وجّه شكرًا خاصًا للقيادة الحكيمة الداعمة لهذا العمل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله - على دعمها للشباب ثروة الوطن. على صعيد متصل شارك المشرف العام على المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم مع القادة والطلاب والطالبات الكشفيين في تقديم الخدمات التطوعية لقاصدي المسجد الحرام، من خلال توزيع وجبات الإفطار قبيل صلاة المغرب وذلك في صحن المطاف وفي توسعة الملك فهد وشاركه رئيس قسم نشاط الطلاب بتعليم مكة المكرمة سعد الزهراني.