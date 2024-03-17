"الجويرة": نفخر بمشاركة 900 كشاف في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

وفي ختام حديثه وجّه شكرًا خاصًا للقيادة الحكيمة الداعمة لهذا العمل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله - على دعمها للشباب ثروة الوطن. على صعيد متصل شارك المشرف العام على المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم مع القادة والطلاب والطالبات الكشفيين في تقديم الخدمات التطوعية لقاصدي المسجد الحرام، من خلال توزيع وجبات الإفطار قبيل صلاة المغرب وذلك في صحن المطاف وفي توسعة الملك فهد وشاركه رئيس قسم نشاط الطلاب بتعليم مكة المكرمة سعد الزهراني.