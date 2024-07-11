هل التعاون بين مختلف القطاعات هو المفتاح للنهوض بالمنطقة ووضعها على خارطة الابتكار العالمية؟.. الرئيس التنفيذي في شركة بيبسيكو يوضح

وأخيرًا لا بد من الإشارة إلى أهمية المنصات والفعاليات الإقليمية في تمكين رواد الأعمال من الدخول إلى الأسواق العالمية، وبناء شبكة علاقات متينة، والتواصل مع المستثمرين، والوصول إلى المحتوى الغني، والتواصل مع غيرهم من المبتكرين؛ مما يؤدي لنسج خيوط شبكة تعاونية بناءة ومثمرة بين مختلف القطاعات. وقد حققت نسخة هذا العام من مؤتمرLEAP نجاحًا منقطع النظير، مع تسجيل استثمارات غير مسبوقة في الشركات الناشئة والعاملة في مجال التكنولوجيا في المملكة. ومع الإعلان عن استثمارات تزيد قيمتها على 14 مليار دولار أمريكي في قطاع التكنولوجيا؛ من المتوقع أن تترك فعاليات مثل LEAP بصمة دائمة، تسهم في دعم تطوير البنية التحتية المحلية للتكنولوجيا وتحفيز سبل متنوعة لدعم رواد الأعمال من خلال تحسين المهارات ورعاية المواهب عبر قطاعات متعددة في المنطقة.