التقديم غداً.. "الداخلية" توضح تفاصيل وشروط الوظائف العسكرية المطروحة بقطاعاتها

ولرتبة جندي يجب أن يكون المتقدم حاملاً للثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون العمل في ديوان الوزارة، أو كلية الملك فهد الأمنية، أو حرس الحدود، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو المركز الوطني للعمليات الأمنية، أو القوات الخاصة للأمن والحماية.