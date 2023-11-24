التقديم غداً.. "الداخلية" توضح تفاصيل وشروط الوظائف العسكرية المطروحة بقطاعاتها

أوضحت وزارة الداخلية، المؤهلات والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف العسكرية التي أعلنت عنها اليوم، برتب وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي، ومقرات العمل للمقبولين، حيث يبدأ القبول عليها بدءاً من غدٍ السبت حتى الخميس 23/ 5/ 1445هـ.
واشترطت الوزارة للقبول برتبة وكيل رقيب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، في أي من التخصصات الآتية: "الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني – تقنية المعلومات – أمن المعلومات – علوم حاسب – نظم معلومات – لغة عربية – إعلام وعلاقات عامة – لغة انجليزية – قانون – تصميم جرافيك والوسائط المتعددة - بحوث العمليات – هندسة اتصالات - موارد بشرية - لغة فرنسية – لغة إسبانية – لغة صينية – لغة ألمانية – لغة برتغالية – إدارة أعمال".
وللتقدم على رتبة عريف يشترط أن يحمل المتقدم مؤهل دبلوم سنتين ونصف كحد أدنى وذلك في تخصصات: "الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – تقنية المعلومات – أمن المعلومات – علوم حاسب – نظم معلومات – إعلام وعلاقات عامه – لغة إنجليزية – قانون - موارد بشرية - أمن وسلامة - تصميم جرافيك والوسائط المتعددة – محاسبة - دعم فني) والعمل سيكون لهم والمعينون على رتبة وكيل رقيب في ديوان الوزارة أو الهيئة العليا للأمن الصناعي أو المركز الوطني للعمليات الأمنية".
أما للتقدم على رتبة جندي أول فاشترطت حصول المتقدم على دبلوم مدته سنتان أو أربعة فصول دراسية كحد أدنى، في تخصصات: (الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – تقنية المعلومات – أمن المعلومات – علوم حاسب – نظم معلومات - فني شبكات – فني برمجيات – فني ميكانيكاـ تقنية صيانة الآلات الميكانيكية – فني كهرباء تقنية القوى الكهربائية – نظم المعلومات الإدارية – تربية بدنية – التحليل الكمي – الإحصاء – إدارة مالية – إعلام وعلاقات عامة – لغة إنجليزية – قانون – تصميم جرافيك والوسائط المتعددة - إدارة مكتبية - إدارة أعمال - أمن وسلامة)، والعمل سيكون في ديوان الوزارة، أو كلية الملك فهة الأمنية، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو المركز الوطني للعمليات الأمنية.
ولرتبة جندي يجب أن يكون المتقدم حاملاً للثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون العمل في ديوان الوزارة، أو كلية الملك فهد الأمنية، أو حرس الحدود، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو المركز الوطني للعمليات الأمنية، أو القوات الخاصة للأمن والحماية.