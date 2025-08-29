الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف عن طواقم تحكيم مباريات الجمعة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.
يدير مباراة الهلال والرياض حكم الساحة ماجد الشمراني، ويساعده الحكمان هشام الرفاعي وعمر الجمل، والحكم الرابع علي القحطاني، فيما يدير ممدوح آل شهدان غرفة الفيديو بمساعدة محمد وزي.
وفي مباراة الشباب والخليج، اختير خالد الطريس لقيادتها كحكم ساحة، ويعاونه الحكمان محمد العكبري وعبدالرحيم الشمري، والحكم الرابع خالد الأحمري، بينما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف فريح الجلعود وبمساعدة محمد خليل.
أما لقاء التعاون والنصر، فيقوده حكم الساحة عبدالله الشهري، ويساعده مؤيد المسجن ومفرج آل حسن، والحكم الرابع رائد الزهراني، فيما ستكون غرفة الفيديو بعهدة سلطان الحربي وبمساعدة علي العلي.