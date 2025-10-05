"أزور" تدعم موسم الرياض 2025 برؤية تسكن الإبداع وتُجسّد ازدهار العاصمة

وأوضح فهد العساف، رئيس شركة "أزور"، أن رعاية الشركة لموسم الرياض 2025 تعبّر عن إيمانها بأهمية الارتقاء بالتجربة الحضرية في العاصمة، قائلًا:

"موسم الرياض لم يعد حدثًا ترفيهيًا فحسب، بل أصبح منصة تعكس هوية المدينة وحيويتها. ومن خلال شراكتنا، نطمح إلى أن تكون مجتمعات ‘أزور’ جزءًا من هذا النبض المتجدد الذي يعبّر عن تطلعات سكان الرياض ومستقبلها."