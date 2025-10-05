"أزور" تدعم موسم الرياض 2025 برؤية تسكن الإبداع وتُجسّد ازدهار العاصمة

في مشهد يعكس التقاء العمارة بالحياة، أعلنت شركة "أزور"، التابعة لمجموعة محمد الحبيب العقارية، عن رعايتها لموسم الرياض 2025، لتضيف بُعدًا جديدًا إلى حضورها في قلب العاصمة، حيث يتحوّل السكن إلى أسلوب حياة، والتطوير العقاري إلى مساهمة في بناء هوية الرياض الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة في سياقٍ يعزّز التفاعل بين القطاعين العقاري والترفيهي، إذ يشهد #موسم_الرياض 2025 تحولات نوعية في برامجه وفعالياته التي تتجاوز حدود الترفيه إلى مجالات الإبداع والتواصل الثقافي، ومن أبرزها بطولة Six Kings Slam العالمية للتنس، التي تجمع نخبة من اللاعبين في أجواء رياضية تكرّس مكانة الرياض كوجهة دولية للأحداث الكبرى.
وتُعدّ "أزور" اليوم واحدة من أبرز العلامات العقارية في العاصمة، إذ تدير أكثر من 12 مجمعًا سكنيًا فاخرًا يقطنها نحو 14 ألف ساكن، وتواصل من خلالها صياغة مفهوم متكامل للحياة العصرية، يجمع بين الراحة، والأمان، والخدمات المجتمعية المتكاملة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة العمرانية.
وأوضح فهد العساف، رئيس شركة "أزور"، أن رعاية الشركة لموسم الرياض 2025 تعبّر عن إيمانها بأهمية الارتقاء بالتجربة الحضرية في العاصمة، قائلًا:
"موسم الرياض لم يعد حدثًا ترفيهيًا فحسب، بل أصبح منصة تعكس هوية المدينة وحيويتها. ومن خلال شراكتنا، نطمح إلى أن تكون مجتمعات ‘أزور’ جزءًا من هذا النبض المتجدد الذي يعبّر عن تطلعات سكان الرياض ومستقبلها."
وتسعى "أزور" من خلال هذه المشاركة إلى توطيد علاقتها بالمجتمع وتعزيز حضورها في المشهد العام للمدينة، حيث تمثل الرعاية جزءًا من التزامها بتطوير بيئات عمرانية متكاملة تسهم في صياغة ملامح العاصمة الحديثة.
بهذا الإعلان، تؤكد "أزور" أن التنمية الحضرية والترفيه ليستا مسارين متوازيين، بل ركيزتان متكاملتان لبناء مدينة تنبض بالحياة وتجمع بين الأصالة والتجديد، في رحلة مستمرة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للعاصمة السعودية.