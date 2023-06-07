"الثقافة" توقّع اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية

وقّعت وزارة الثقافة، اليوم، اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.
وتهدف الاتفاقية لتنمية رأس المال البشري في الثقافة والفنون، وتعزيز التعاون والمواءمة في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الثقافي، وتعزيز التعاون المشترك في عدّة مجالات؛ من أبرزها: إطلاق مبادرات تدعم الكوادر الوطنية وتعزز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية، وتحفّز القوى العاملة في تبنّي أنماط العمل الحديثة في العديد من المهن الثقافية، إضافة إلى عقد ورش عمل مع الجهات المعنيّة؛ للتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين قطاعات الثقافة والفنون، وتنظيم لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في نطاق العمل الثقافي.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص وزارة الثقافة على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة، إلى جانب دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية والإسهام في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.