ضبط مواطن مخالف ظهر بمقطع مرئي لارتكابه مخالفة قطع الأشجار دون ترخيص

وحذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار والشجيرات مؤكدةً ‏أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20,000 ﷼ لكل شجرة.