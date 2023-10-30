كمنصة فريدة لعقد الصفقات التجارية.. انطلاق معرض البناء السعودي مطلع نوفمبر القادم

ويقدم معرض البناء السعودي 2023 مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وأحدث تقنيات البناء بما فيها الديكورات الداخلية ومواد التشطيب، وأدوات ومواد البناء، والمعدات والآليات الثقيلة، ومنتجات وتقنيات الخرسانة، والحجارة والسيراميك، وتقنيات البناء والابتكارات، ومستلزمات وتقنيات الإضاءة والكهرباء، والحلول والتقنيات الكهروميكانيكية، والتكييف، والتبريد والتهوية.