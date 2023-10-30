كمنصة فريدة لعقد الصفقات التجارية.. انطلاق معرض البناء السعودي مطلع نوفمبر القادم

ينطلق معرض البناء السعودي 2023 في دورته الـ 33 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2023، تحت رعاية المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويعد المعرض أكبر حدث سنوي للبناء في المملكة العربية السعودية، ويتزامن مع إقامة المعرض التجاري الدولي الـ24 لتقنيات الكهرباء والطاقة البديلة والمياه والإنارة "سعودي ألينكس".
ويجمع هذا الحدث أكثر من 621 شركة من 35 دولة حول العالم و11 جناحاً وطنياً لتقديم أحدث المنتجات والخدمات في مجال البناء والتشييد ومستلزماته.
ويقدم معرض البناء السعودي 2023 مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وأحدث تقنيات البناء بما فيها الديكورات الداخلية ومواد التشطيب، وأدوات ومواد البناء، والمعدات والآليات الثقيلة، ومنتجات وتقنيات الخرسانة، والحجارة والسيراميك، وتقنيات البناء والابتكارات، ومستلزمات وتقنيات الإضاءة والكهرباء، والحلول والتقنيات الكهروميكانيكية، والتكييف، والتبريد والتهوية.
ويعد هذا التجمع الكبير منصة رئيسة للتواصل والتجارة بين الموردين والمصنعين والمشترين من جميع أنحاء العالم، ويتيح الفرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور تجاري كبير، وإقامة علاقات جديدة، وعقد صفقات تجارية، مع ذوي الاختصاص والمهتمين في قطاع البناء من داخل المملكة وخارجها.
ويشهد المعرض إقامة منتدى علمي بمشاركة نخبة من كبار القيادات والتنفيذين والخبراء في مجال العقار والبناء وأكاديميين ومختصين يناقشون مواضيع مهمة من بينها التقنيات الكهروميكانيكية واستثمارات البناء والاستدامة وتكنولوجيا البناء.