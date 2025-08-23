فلكية جدة: "سهيل" يُعلن بداية العد التنازلي للصيف

وأشار أبو زاهرة، إلى أن سهيل يُرصد فقط في المناطق الواقعة جنوب دائرة عرض 33 درجة شمالًا، ويشمل ذلك جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها، إضافة إلى بعض مناطق شمال أفريقيا، أما المناطق الواقعة شمال هذا الحد مثل شمال الجزيرة العربية ودول الشام فلا يمكنها رؤية سهيل أبدًا، إذ يبقى النجم تحت الأفق طوال العام.