مستشفى الملك خالد للعيون يستعد لإطلاق مؤتمره الدولي بمشاركة خبراء عالميين

ويركز مؤتمر 2025 على أحدث التطورات العلمية في تخصصات: القرنية، مقدمة العين، جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، شبكية العين الطبية، التهاب القزحية، الجلوكوما، طب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما يتضمن برنامجًا علميًا مكثفًا من المحاضرات وورش العمل والنقاشات العلمية حول أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.