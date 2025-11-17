مستشفى الملك خالد للعيون يستعد لإطلاق مؤتمره الدولي بمشاركة خبراء عالميين

يستعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، لإطلاق فعاليات مؤتمره الدولي السنوي خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في طب وجراحة العيون من داخل المملكة وخارجها.
ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المنطقة، حيث يشارك فيه هذا العام 77 متحدثًا سعوديًا وأكثر من 14 خبيرًا دوليًا من كبار أطباء وجراحي العيون حول العالم.
ويركز مؤتمر 2025 على أحدث التطورات العلمية في تخصصات: القرنية، مقدمة العين، جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، شبكية العين الطبية، التهاب القزحية، الجلوكوما، طب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما يتضمن برنامجًا علميًا مكثفًا من المحاضرات وورش العمل والنقاشات العلمية حول أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.
وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر يمثل منصة علمية لتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز الابتكارات الطبية في مجال العيون، ما يسهم في تطوير ممارسات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
ويصاحب المؤتمر معرض طبي متكامل يستعرض أحدث الأجهزة والتقنيات والأدوية المستخدمة في مجال طب العيون، ويأتي ضمن مسيرة علمية تمتد لأكثر من أربعة عقود من العطاء البحثي والمعرفي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الذي يُعد مرجعًا طبيًا في تخصصه على مستوى المنطقة والعالم.