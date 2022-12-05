تجارب وحلول.. "الرقابة" تتهيّأ لإطلاق منتدى "إدارة مخاطر الفساد بالقطاع العام"

تنظّم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الخميس المقبل، المنتدى السنوي الـ 11 افتراضياً بعنوان "إدارة مخاطر الفساد في القطاع العام؛ التجارب، والتحديات، والحلول"، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2022م، تحت شعار: "20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد".