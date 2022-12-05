تجارب وحلول.. "الرقابة" تتهيّأ لإطلاق منتدى "إدارة مخاطر الفساد بالقطاع العام"

تنظّم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الخميس المقبل، المنتدى السنوي الـ 11 افتراضياً بعنوان "إدارة مخاطر الفساد في القطاع العام؛ التجارب، والتحديات، والحلول"، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2022م، تحت شعار: "20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد".
وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بأهمية إدارة وتقييم مخاطر الفساد، واستعراض دور بناء الشبكات وتبادل المعلومات على المستوى الدولي في الحد من مخاطر الفساد، إلى جانب آليات الحد من مخاطر الفساد، والممارسات والتجارب الناجحة في إدارة مخاطر الفساد.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد المالي والإداري في القطاع العام، مستهدفاً موظفي القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، وأصحاب الاختصاص والمهتمين بموضوع المنتدى من فئات المجتمع كافة.
يُذكر أن تنظيم الهيئة للمنتدى يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2022م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.