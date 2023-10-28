شاهد.. أمطار "الطائف" الغزيرة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة

وتكثفَ هطول الأمطار وبغزارة اليوم السبت على "الطائف" مما تسببَ في انعدام الرؤية، وتوقفت الكثير من المركبات على جنبات الطرقات، تلافيًا لمياه السيول الجارفة لحين انخفاض كميات الأمطار وما خلفته من مياه كانت قد شلت الحركة المرورية لوقتٍ قصير ، ثم عادت الأمور لطبيعتها بفضل قنوات التصريف التي ساهمت في زوال تلك المياه.