شاهد.. أمطار "الطائف" الغزيرة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة
تصوير: ماجد عسيري
أدت أمطار "الطائف" الغزيرة اليوم، إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، إيذانًا ببدء الأجواء الباردة ، خصوصًا فترة الليل ، حيث يتوقع زيادة في هبوط درجات الحرارة ابتداءً من اليوم.
وتكثفَ هطول الأمطار وبغزارة اليوم السبت على "الطائف" مما تسببَ في انعدام الرؤية، وتوقفت الكثير من المركبات على جنبات الطرقات، تلافيًا لمياه السيول الجارفة لحين انخفاض كميات الأمطار وما خلفته من مياه كانت قد شلت الحركة المرورية لوقتٍ قصير ، ثم عادت الأمور لطبيعتها بفضل قنوات التصريف التي ساهمت في زوال تلك المياه.
وانتشرت فرق الأمانة وعملت على ازاحة وشفط بعض المياه الراكدة ببعض المواقع، كما انتشرت دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني في ظل تأهب فرقها للتعامل مع أي طارئ، إضافة إلى استعداد الجهات الأمنية لمباشرة أي حوادث.
وتواصلت نداءات "الدفاع المدني" للمواطنين والمقيمين عبر رسائل توعوية جاء فيها: "لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود".