عبدالكريم بن مدشل: اليوم الوطني السعودي الـ95 محطة فخر وتأكيد للعهد والولاء

أكد الأستاذ عبدالكريم بن مدشل، المدير التنفيذي لشركة Macs للمستلزمات الطبية أن اليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ95 لتوحيد المملكة، يعد مناسبة وطنية عظيمة تحمل في طياتها الكثير من المعاني السامية والقيم النبيلة، فهو يوم يستحضر فيه أبناء الوطن أمجاد الماضي، ويعيشون فيه فخر الحاضر، ويستشرفون من خلاله آفاق المستقبل.
وأشار بن مدشل إلى أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال بذكرى تاريخية، بل هو مناسبة لتأكيد الولاء للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولتعزيز روح الانتماء لهذا الوطن الغالي الذي يواصل مسيرة التنمية والنهضة في شتى المجالات.
وأوضح أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى يومنا هذا، حققت إنجازات غير مسبوقة، بفضل وحدة الصف والإرادة القوية، حيث شهدت تحولات كبرى في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والطاقة، والثقافة، والسياحة، مما جعلها نموذجًا عالميًا في التطور والنمو المستدام.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التطوير والبناء، وتهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن النجاحات التي تحققت في ظل هذه الرؤية الطموحة تدعو للفخر، وتبشر بمستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
كما شدد عبدالكريم بن مدشل على أهمية أن يكون الاحتفال باليوم الوطني محفزًا لكل فرد في المجتمع لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا أن روح التكاتف والتعاون بين أبناء الشعب السعودي هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة الإنجاز والعطاء.
واختتم بن مدشل حديثه بالقول إن اليوم الوطني السعودي الـ95 هو مناسبة لتجديد العهد بأن يبقى الوطن دائمًا في القلوب، وأن يظل العمل من أجل تقدمه وازدهاره أولوية قصوى لكل مواطن ومواطنة، داعيًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، ويحفظ قيادتها الرشيدة، ويزيدها رفعةً ومجدًا بين الأمم.