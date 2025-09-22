عبدالكريم بن مدشل: اليوم الوطني السعودي الـ95 محطة فخر وتأكيد للعهد والولاء

وأوضح أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى يومنا هذا، حققت إنجازات غير مسبوقة، بفضل وحدة الصف والإرادة القوية، حيث شهدت تحولات كبرى في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والطاقة، والثقافة، والسياحة، مما جعلها نموذجًا عالميًا في التطور والنمو المستدام.