الهيئة السعودية للبحر الأحمر تُصدر أول ترخيص لمراسٍ سياحية في ينبع والليث

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في تحقيق مستهدفاتها لبناء وتطوير القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة البيئة الجاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية الساحلية في البحر الأحمر، امتدادًا لمهام الهيئة ومنها: إصدار التراخيص والتصاريح، وتطوير المراسي وتنميتها، وتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.