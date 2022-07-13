"كفى" تنجح في إقناع 600 حاج بالإقلاع عن التدخين وتطفئ 20 ألف سيجارة بموسم الحج

وصرح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، بأن مشروع "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" انطلق من 25 من شهر ذي القعدة الماضي، وكان أبرز إنجازاته توعية ١٦٠ ألف حاج وزائر، وإقناع أكثر من ٦٠٠ حاج بالإقلاع عن التدخين من خلال ٣٥٢ لقاءً توعويًّا في مخيمات الحجاج، في حين جرى توزيع أكثر من ٤٠ ألف سواك، وإطفاء ما يقارب الـ20 ألف سيجارة ولله الحمد والمنة، وذلك عبر فريق كفى التوعوي وعياداتها المتنقلة الموجودة بالمشاعر المقدسة تحت إشراف أطباء متخصصين.