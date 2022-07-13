"كفى" تنجح في إقناع 600 حاج بالإقلاع عن التدخين وتطفئ 20 ألف سيجارة بموسم الحج

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، مشروع "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" الذي يُقام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية، بعد إقلاع ٦٠٠ حاج عن التدخين.
وصرح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، بأن مشروع "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" انطلق من 25 من شهر ذي القعدة الماضي، وكان أبرز إنجازاته توعية ١٦٠ ألف حاج وزائر، وإقناع أكثر من ٦٠٠ حاج بالإقلاع عن التدخين من خلال ٣٥٢ لقاءً توعويًّا في مخيمات الحجاج، في حين جرى توزيع أكثر من ٤٠ ألف سواك، وإطفاء ما يقارب الـ20 ألف سيجارة ولله الحمد والمنة، وذلك عبر فريق كفى التوعوي وعياداتها المتنقلة الموجودة بالمشاعر المقدسة تحت إشراف أطباء متخصصين.
وأعرب "الحمدان" عن شكره لكافة الجهات التي تعاونت مع الجمعية لإنجاح البرنامج الذي يقام لأكثر من عقد، مبينًا أن هذا لم يكن لولا توفيق الله، ثم دعم ولاة الأمر حفظهم الله للجمعية وكافة الجهات التي تواجدت في المشاعر لأمن وسلامة وتوعية الحجاج.