لماذا تسعى المملكة إلى بلورة موقف دولي مسؤول وعاجل لوقف الحرب على غزة؟

وامتداداً لموقفها الرافض لتصعيد الأزمة والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، أدانت المملكة اليوم (السبت) الاجتياح البري المكثف، الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة منذ مساء أمس، مشددة على رفضها له؛ لما سيترتب عليه من خسائر بشرية ومادية كبيرة في أوساط المدنيين الفلسطينيين، الذين أصبحوا بلا مأوى بعد أن دمرت إسرائيل بيوتهم، وأجبرتهم على مغادرة مناطقهم السكنية، ويعانون من عدم توفر متطلباتهم الإنسانية الأساسية.