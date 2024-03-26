بشهادة المركز الوطني لقياس الأداء.. تطور الأجهزة العامة يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وكان أداء الاقتصاد الوطني محل إشادة من المنظمات الدولية المتخصصة، التي رأت أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه في قطاعها الاقتصادي، من خلال برامج وخطوات متدرجة في ثنايا الرؤية، عملت على تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى، التي تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يأتي تأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.