«عيادات سابا» تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسها

تأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص "عيادات سابا" على تقدير جهود موظفيها، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والتميز، حيث تخدم "عيادات سابا" أكثر من 400 ألف مراجع سنوياً من خلال 5 أفرع وأكثر من 116 طبيباً مؤهلاً في مختلف التخصّصات الطبية، وتتمتع بثقة عالية من مراجعيها، حيث حققت معدل رضا يتجاوز 92% في استطلاعات الرأي المستمرة مع مراجعيها.