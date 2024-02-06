«عيادات سابا» تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسها
احتفلت شركة سابا الطبية، بمرور 40 عاماً على تأسيس عيادات سابا، في حفلٍ مميّزٍ أُقيم في فندق "الريتز كارلتون " بجدة.
حضر الحفل أكثر من 400 موظف من الكادرين الطبي والإداري، وتمّ تكريم 68 ممَّن تخطوا أكثر من 10 سنوات في "عيادات سابا"؛ تقديراً لولائهم وإخلاصهم.
حضر الحفل رئيس مجلس إدارة شركة سابا الطبية الدكتور سمير بحراوي؛ وكلٌّ من الأستاذة دانة جفالي؛ والأستاذ غسان العامودي؛ والدكتور سعد باهر البدوي؛ أعضاء مجلس الإدارة، والأستاذ محمد بحراوي؛ المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، حيث أشادوا بجهود الموظفين المكرّمين، وأكّدوا أهمية دورهم في نجاح "عيادات سابا".
وفي كلمته للحضور، قال الدكتور سمير بحراوي؛ رئيس مجلس الإدارة ومؤسّس "عيادات سابا": "ثروتنا هي فريقنا المخلص الذي يحرص دائماً على خدمة مراجعينا بصدقٍ وتعاطفٍ واحترافية، ويساندهم في مسيرتهم لحياة أكثر صحة وسعادة".
وأضاف الدكتور سمير: "نفتخر بما وصلت اليه (عيادات سابا) خلال 40 عاماً، وسنواصل تقديم وتعزيز خدماتنا الطبية الموثوقة والمريحة لكل أفراد الأسرة؛ لترسيخ حضورنا على مستوى السوق المحلي في قطاع الرعاية الصحية".
تأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص "عيادات سابا" على تقدير جهود موظفيها، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والتميز، حيث تخدم "عيادات سابا" أكثر من 400 ألف مراجع سنوياً من خلال 5 أفرع وأكثر من 116 طبيباً مؤهلاً في مختلف التخصّصات الطبية، وتتمتع بثقة عالية من مراجعيها، حيث حققت معدل رضا يتجاوز 92% في استطلاعات الرأي المستمرة مع مراجعيها.
تعمل "عيادات سابا" منذ عام 1983 تحت إدارة شركة سابا الطبية، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة جدة.
للتواصل مع "عيادات سابا"، بإمكانكم الاتصال على الرقم الموحد: 920008470 أو زيارة موقعهم الإلكتروني.