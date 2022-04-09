إبراهيم الحجاج لـ"سبق": هكذا ستكون نهاية "منهو ولدنا" وهذه المحطات شكّلت حياتي ومشاعر المغردين "أبكتني"

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أنا كان عندي إيمان في بداياتي وما زال موجودًا: أنه إذا أردت أن تصل لمكان ما فلا بد أن تثابر حتى تصل. أنا أمشي بالفن ومستمر أمشي أريد أن أعرف أين سأصل. وهذا طبيعي جدًّا بالفن فلا بد أن تجرب سواء في التمثيل أو غيره، ويجب أن تعرف نقاط قوتك وضعفك. والحمد لله أنا في بداياتي حالفني الحظ في 2014 تقريبًا، وجدت أن جمعية الثقافة والفنون بالدمام نظموا بالتعاون مع "إثراء" دورات تمثيل مجانية بالتعاون مع مسرح الشباب البريطاني، فدخلت وتم قبولي وجلست معهم 8 شهور، وانتهى الكورس بتقديم مسرحية بطاقم عالمي وعرضت في خيمة "إثراء"، ولا أخفيك هذه الدورة كان لها أثر عظيم جدًّا في نفسي فقد شكلتني وعرفتني نقاط القوة والضعف عندي وطورتني بشكل كبير. مهم جدًّا لأي ممثل يشارك في مثل هذه الدورات والكورسات؛ لأنها تصقلك وتطورك، وما زلت أفكر الحين ألتحق بدورات خارجية؛ فالممثل أهم ما لديه أدواته التي يجب أن يخضعها لتطوير مستمر ويجب ألا تعلق في مرحلة معينة ووهم أنك أصبحت نجمًا وتقف في هذه المرحلة.

أيضًا كنت محظوظًا بنقلة أخرى عندما التحقت بورشة عمل في عام 2015 في مجال التمثيل والفنون الأدائية مع الممثل الأمريكي كيفين سبيسي، بالتعاون مع أكاديمية المسرح بالشرق الأوسط بالشارقة، وأضافت لي الكثير حقيقة، وأقدر أقول إني تعلمت منه نصف ما أملك من مهارات في التمثيل حتى الآن؛ فسبيسي ممثل عظيم وحاصل على جوائز عالمية. جلست معه شهرين في الشارقة، ولا أنسى مقولته التي يرددها أن الموهوب يحتاج إلى أربعة أشياء: حظ ثم علاقات ثم تشتغل على نفسك وتطورها باستمرار، وأخيرًا تحتاج للموهبة. تعلمت منه كيف أتقمص الشخصية، وكيف تختار مدرسة التمثيل المناسبة لك، وممكن كما قال: خذ كل ما يعجبك من كل مدرسة وابني مدرستك الخاصة بك.