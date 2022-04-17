الفنان "عيد سعد": شخصية "علي" في "العاصوف" استفزت أصدقائي.. وهي مستوحاة من قلب الواقع

A

الإجابة على هذا السؤال قد تطول ولكن سأحاول أن أختصر بقدر الإمكان، في البداية يوضح المسلسل أن أغلب هؤلاء الشباب في مطلع العشرينيات ممن تسيطر عليهم العواطف والتي ستستغل من رموز الصحوة في ذلك الحين بخطابات تؤجج مشاعر ستقودهم في اتخاذ قرارات غير منطقية، استطاع "الشيخ" المتصدر للمشهد في ذلك الحين من خلال الأشرطة أن يقنع الجميع بأن دوره يقتصر على تحفيز الشباب على الجهاد دون أن يشارك ومن شدة حبه لهم أرشدهم على طريق الجنة دون أن يسير فيه، ويتجلى التناقض في شخصية (علي) عندما تشاهده يترك عائلته وزوجته ويتخلى عنهم ليحمي عائلة أخرى في بلد آخر، متجاهلاً قصة ذاك الشاب الذي أتى من اليمن إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وترك والديه في اليمن وطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى والديه ويجاهد فيهم بالرعاية والاهتمام.

يدعو المسلسل إلى استكشاف آفاق الدين الإسلامي وكيف كان رموز الصحوة يختزلون مفهوم "الجهاد" في حمل السلاح والقتال، بينما هناك الكثير من الأعمال الإنسانية التي دعا لها الإسلام وحث عليها تسمى "جهاداً" مثل ما ورد في حديث الرسول أن القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأن طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله وأن الغلبة للجهاد السلمي.