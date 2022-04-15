"المدرع" لـ"سبق": حاليًا "الشعوبيون" يعادون الدولة "السعودية الحديثة" لأنها امتدادٌ لـ"بني أمية" العربية

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نعم، البعض يظن أننا بدأنا فجأة، وظهرنا فجأة. كما أن من تحدث عن تاريخ العرب القديم كان يتحدث عن أسماء بدون ربطها بالمناطق.. فنجد مؤلفات تاريخ الأدب العربي مثلاً تتجاهل هذا الربط؛ والسبب يعود أحيانًا لجهلهم بهذا الربط، وأحيانًا يأتي تجاهلهم عمدًا أو قصورًا. فهؤلاء الشعراء والفرسان، وكذلك الأحداث الكبرى، مثل أيام العرب، وأحداث مثل داحس والغبراء، وحرب البسوس.. هي أحداث حصلت في الأراضي السعودية؛ فمن الضروري ربط هذه الشخصيات بمناطقها. فأبو هريرة -رضي الله عنه- من قبيلة دوس في منطقة الباحة، وليس كما يظن كثيرون أنه من اليمن، وكان أميرًا على هجر، وهي اليوم في الأحساء زمن عمر بن الخطاب. وأم المؤمنين زينب بنت جحش من قبيلة بني أسد في القصيم، وانتقل والدها إلى مكة. وزيد بن حارثة من منطقة الجوف، وتم اختطافه في طفولته، وعاش في مكة. بل نرى جهلاً كبيرًا، وتجاهلاً أحيانًا بأسواق العرب، وتراثهم الثقافي والعمراني، وارتباطه بهذه المناطق. وهذا التجاهل لم يكن فقط في الكتابات، بل حتى في الأعمال السينمائية.

وقد تعرضت لردود فعل غريبة عندما ربطت بعض هذه الشخصيات بمناطق السعودية مستنكرين عليَّ ربطهم بأسماء المناطق الحديثة. وهنا تكمن المشكلة عندما يظن بعض أبناء السعودية أن هذه المناطق هي أسماء حديثة، بل إنها أسماء قديمة، تمتد للعصر الجاهلي.