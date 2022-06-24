"خيمي" لـ"سبق": الاتحاد فقد الرتم و"دياز" حسم الدوري للهلال.. و"الأولمبي" امتداد لنجاحات الكرة السعودية

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بالتأكيد قرعة صعبة وأي قرعة في نهائيات كأس العالم ستكون صعبة؛ لوجود منتخبات عريقة وقوية في البطولة؛ لكون منتخبنا منتخبًا محليًا؛ لأن جلّ لاعبيه لا يلعبون خارج حدود المملكة، ولا ينشطون في الخارج بالدوريات الأوروبية الكبرى، والمنتخبات التي تقابلها عكس ذلك لديها لاعبون يحتكّون بالدوريات الكبيرة، وبالتالي هم محترفون احترافًا حقيقيًا بالخارج.

لكن هذا لا يُعتبر عذراً بل حقيقة، وعلينا ألا نرفع سقف الطموح عالياً، وألا نلوم اللاعبين والجهاز الفني في حال تعرّض المنتخب للخسارة، بل نلومهم إذا لم يؤدوا بشكل جيد ويقاتلوا داخل أرضية الملعب، أو لم تظهر بصمة المدرب على الفريق من ناحية التكتيك وشخصيته؛ حيث إذا خسر يخسر بصعوبة، ويؤدي بشكل قوي من خلال تقديم جمل فنية مميزة يصل من خلالها لمرمى الفرق المنافسة، لذا علينا ألا نطالب المنتخب بأكثر من الواقع ونضغط على اللاعبين بأشياء لا يملكونها، وأتمنى التأهل لمنتخبنا إلى الدور الثاني.