"الفيفي" لـ"سبق": الحديث عن وصولنا إلى مرحلة العطش مبالغ فيه.. وحَفر الآبار العشوائية مخاطرة

وتعتمد هذه الطريقة على تلقيح السحب برش مواد معينة مثل يوديد الفضة وكلوريد الكالسيوم وكلوريد الصوديوم والثلج الجاف أو ثاني أكسيد الكربون الصلب. لكن هناك سلبيات للاستمطار لا بد من أخذها في الحسبان قبل عملية الاستمطار، حيث إنه يتم استخدام المواد الكيميائية في عملية الاستمطار والتي يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة وخاصةً النباتات والحيوانات، بالرغم أن اليود الفضي المستخدم ليس له أضرار ظاهرة ومعروفة على الصحة إلى الآن، ولهذا تقوم الدراسات حاليًا حوله لمعرفة أضراره الحقيقية. أيضًا تقوم عملية الاستمطار على السحب التي يظهر أنها ستمطر ولكنها قد لا تمطر حقيقة، ولهذا فإن عملية الاستمطار قد لا تكون هي السبب فعليًا بحدوث الأمطار. كما يجب مراعاة أن عملية الاستمطار مكلفة اقتصاديًا، وعملية الاستمطار تقوم بتغيير المناخ المحلي ولكن لا يمكن التنبؤ بمدى التأثير على المناخ العالمي عامة، يضاف لذلك أنه لا يمكن القيام بإلغاء ظروف الطقس الصعبة أو تغيير مسار الرياح لنقل بخار الماء إلى منطقة معينة دون غيرها.