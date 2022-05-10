كشَف حقائق صادمة.. التركي لـ"سبق": بوتين يؤكد "لا توبة".. ويسعى للقبض على خبراء مختبرات "ماريوبول" البيولوجية أحياء أو أموات

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لم يظهر على الساحة أية سلبيات في المنطقة، لا من الناحية الاقتصادية ولا الأمنية؛ بالعكس هناك ملامح إيجابية كارتفاع سعر النفط، وهذا يعزز حقيقة المداخيل المالية لتغطية الكثير من المصروفات المتوقعة، أما أمنيًّا فقد انعكست الأزمة إيجابيًّا؛ حيث بدأ نوع من الهدوء بالمنطقة، من أبرز شواهده ملف التصالح في اليمن، والموقف الأمريكي المؤيد لمرحلة التحول اليمني، والموقف الروسي المؤيد للأمم المتحدة، والبيان الذي صدر من مجلس الأمن، والمملكة وقفت في موقف اعتدال وطني قوي، ومتكئ على مصالح دولية، كسبت الموقف السياسي الدولي الروسي والأمريكي، والأمم المتحدة، في الملفات التي تعنينا وبالذات الملف اليمني؛ أما الملف الإيراني والنووي ففيه غموض تماهي الأمريكان مع إيران. والجانب المهم انعكس على المنطقة بانكشاف إسرائيل، وأرى أن هذه الأزمة ستُحدث في إسرائيل مرحلة من الانكشاف الدولي أمام العالم، وسوف تعاني استراتيجيًّا معاناة كبيرة جدًّا، وإذا استثمر العالم العربي والإسلامي هذه القضية ستعيش إسرائيل في أشد مراحل أزماتها؛ فهناك ملامح لخلل اجتماعي يهودي، ومنظومات اجتماعية إسرائيلية قد تتفكك من الداخل، وهناك احتمالات كبيرة جدًّا لعودة الكثير من اليهود إلى مناطقهم ودولهم التي قدموا منها.