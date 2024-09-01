خبير التطوير وبناء فِرَق العمل "جمال سعيد" لـ"سبق": بقيادة ولي العهد تم دعم القطاع الخاص السعودي بشكل مذهل وأصبح نموذجًا بين الدول

لا يسعني إلا أن أتفق تمامًا مع هذه المقولة. المنظمة التي تكون سعيدة وصحية داخليًّا ستتجاوز دائمًا توقعات العملاء. إذًا كيف يمكننا بناء منظمة سعيدة وصحية؟ حسنًا، عندما ننظر إلى المنظمات والشركات التي تفشل في جهودها لخدمة العملاء، نجد أن العديد من مؤشرات الأداء الداخلي تعمل بشكل عكسي؛ بدلًا من التوجه في الاتجاه الصحيح، مثل: عدم استجابة القيادة لاحتياجات المنظمة، سيطرة عقلية العزلة والصومعة بين الأقسام المختلفة، نقص التعاون والتنسيق بين الموظفين، قنوات الاتصال الضعيفة، بطء حل المشكلات التنظيمية، ضعف المهارات والممارسات الإدارية، ارتفاع معدلات فشل المشاريع، ثقافة اللوم التي تحل محل المسؤولية والمحاسبة.. إلخ، كل هذه المؤشرات هي عوامل داخلية؛ مما يعني أنها تحت السيطرة الكاملة للمنظمة لإصلاحها أو تعديلها، وعندما تبدأ هذه المؤشرات في التحسن والتوجه في الاتجاه الصحيح، فهذا يعني أن المنظمة تسير نحو بيئة عمل أكثر صحة وسعادة؛ حيث يتعاون الموظفون، ويدعمون بعضهم البعض، ويحلون المشكلات بمعدل أعلى، ويساهمون بأفكار جديدة، ويحسنون العمليات ويجعلونها أكثر كفاءة، وفي النهاية يؤمنون بأنهم يضيفون قيمة إلى منظمتهم.. كل هذا ينعكس على كيفية تعامل الموظف السعيد مع شكاوى العملاء، واستجابته لاحتياجاتهم، وخدمتهم بطريقة تجعلهم لا يرون ضرورة للتحول إلى منافس آخر.