"الغفيلي" لـ"سبق": النساء في مجتمعاتنا يحتجن إعادة تهيئة ليفكرن ويتصرفن بإيجابية.. وبعض الشباب في "متاهة"

الوعي أحد أهم الأدوات الفكرية الفاعلة. وميادين الوعي كثيرة جدًا، وكل واحد منها يتطلب المعرفة الكافية لتسيير زمام الأمور بطريقة تكفل النجاح أو على الأقل تجنب أو تحد من الخسائر. ولكن تبقى مسألة الوعي الذاتي من أهم أشكال الوعي، حين يفهم الإنسان نفسه ومن هو ولمن ينتمي والهدف من وجوده أصلاً. ما ألاحظه أن هناك من يغفل عن ذاته ومن يكون، وبسببها ربما يتكبد الكثير من الخسائر في حياته، وربما انغمس في سلسلة من المشكلات ربما تقذفه إلى مكان لا يليق بتاريخه ولا يرضي أنصاره. بعد أن بينت هذه النقطة حول الوعي بقيمة الذات، يمكن أن نأخذ مسألة هبوط فريق النادي الأهلي لكرة القدم، الملقب بقلعة الكؤوس، إلى الدرجة الأولى، والتي حين أحللها لا أجد لها سببًا، سوى أن بعض القائمين عليه والمعنيين منهم تناسوا القيمة الحقيقية لفريقهم والمكانة التي تليق به، فقادهم هذا الجفاء مع الذات وانعدام الوعي بمكانة فريقهم وقيمته الحقيقية إلى تعذر البقاء في الدوري الأهم، لأنهم لم يقدموا ما يؤهلهم لذلك، ولو أردت أن تشخص مشكلة النادي الأهلي لوجدتها تتمحور حول هذه المسألة في المقام الأول، ويترتب عليها بقية الإخفاقات، ولهذا فلا يمكن معالجة حالة النادي الأهلي إلا من خلال وعي المتنفذين فيه بقيمة فريقهم، فهل يليق أن يتفرد المنافس بصدارة الدوري الأهم، بينما فريقي يصارع من أجل الصعود إليه.