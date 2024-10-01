السفير الفلسطيني يخص "سبق" بحوار موسع.. ويؤكد: جهود السعودية في دعم فلسطين أفعال تَجَسدت على أرض الواقع وليست شعارات

- الدم السعودي منذ القِدَم خضّب تراب فلسطين في كثير من الحروب العربية للدفاع عنها.

- مبادرة المملكة في دعم فلسطين ماليًّا ومعالجة الوضع الإنساني في غزة يُعد بلسمًا لعلاج أوجاع الفلسطينيين.

- في "السوشيال ميديا" أُحَذر السعوديين والفلسطينيين من موقع عبري إسرائيلي صهيوني اسمه 8200 متخصص في نشر الفتنة والتفرقة بينهما.

- إسرائيل تمارس حاليًا عمليات إبادة جماعية في فلسطين ولبنان.. وأتساءل: أين حقوق الإنسان؟ وأين الديمقراطية التي يقولونها؟

- كل ما ترونه على الشاشات لا يمثل نقطة في بحر أمام ما يحدث فعليًّا في غزة والمدن الفلسطينية من قتل وتدمير على الواقع.. فلا حياة تذكر.

- المسجد الأقصى يتعرض الآن للتخريب من المتطرفين اليهود والمدارس الدينية اليهودية لهدمه ونسفه وبناء هيكلهم المزعوم.

- تم أسر أكثر من 24 ألف فلسطيني يقبعون حاليًا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقسوة.