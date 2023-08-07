السفير التركي في حوار خاص لـ"سبق": مبهورون برؤية المملكة 2030 ونتعاون معاً في صناعة الدفاع والطاقة المتجددة والمشاريع الحيوية

كما ذكرت سابقًا، فإن التحول الحالي والخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز القطاعات غير النفطية في المملكة توفر بيئة جيدة للشركات التركية. إننا مبهورون بمتابعة تنفيذ السعودية الشقيقة خطتها لرؤية 2030 خطوة بخطوة. وفي إطار رؤية 2030 تعطي السعودية الأولوية لعدد من القطاعات، مثل الآلات والمعدات والمنتجات الغذائية والسيارات والطيران والخدمات اللوجستية، ومواد البناء والأدوية والتقنيات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وصناعة الدفاع والطاقة المتجددة والإنتاج الصناعي. وهذه هي القطاعات التي تتمتع فيها تركيا بالحيوية والخبرة الجيدة وتوفر فرصًا ممتازة من حيث نسبة الجودة إلى السعر، وكذلك الإنجاز السريع للمشاريع. لذا نعتقد أن هناك توافقًا رائعًا بين بلدينا، حيث تكمل تركيا والمملكة بعضهما البعض اقتصاديًا، حيث يمكن أن تقدم تركيا مساهمات كبيرة في تحقيق رؤية 2030 خاصة في هذه القطاعات. ومن ناحية أخرى، تتمتع شركات البناء التركية في المملكة بتاريخ طويل وناجح وقدرة مؤسسية على تنفيذ المشاريع الكبرى. في الواقع، تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والمياه والإسكان والمستشفيات في السعودية بنجاح من قبل الشركات التركية في الماضي. وتظل الشركات التركية جهات فاعلة رائدة في قطاع البناء العالمي، فليس من قبيل المصادفة أن هناك 42 شركة تركية من بين أكبر 250 شركة مقاولات في العالم. وفي الفترة المقبلة، ونعتقد أن الشركات التركية، التي تحظى إنجازاتها باعتراف عالمي وتقدم فرصًا جذابة للغاية من ناحية الأسعار والجودة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية من قبل السعودية، ستأخذ مكانها الصحيح في المملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي التركي السعودي إلى مستويات أعلى.