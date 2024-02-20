كشفت أسرار تأسيس الدولة السعودية الأولى.. "المريطب": بلادنا عربية صافية منذ تأسيسها.. ويوم ٢٢ فبراير استحضارٌ لعمقها التاريخي

٣- كما نعلم فقد تولى الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية في عام 1727م، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تأسيس الدولة.. فلِمَ تم تحديد يوم 22 فبراير بالذات كيوم للتأسيس والاحتفال بالمناسبة؟

لنعود هنا للتاريخ قليلًا، فقد حدثت في النصف الأول لعام 1139هـ أحداث تاريخية هامة؛ منها معارضة الأمير مقرن بن محمد لحكم الأمير زيد بن مرخان، ومحاولته الوصول إلى الحكم وفشله، ومنها كذلك محاولة حصار بلدة العيينة، ثم مقتل الأمير زيد بن مرخان، وفي ظل غياب التدوين التاريخي الدقيق لتلك الحقبة، وللجمع بين تلك الأحداث في حقبة متزامنة؛ تم ترجيح تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في منتصف هذا العام، ومقاربته ليوم ٣٠/ ٦/ ١١٣٩هـ الذي يوافق ٢٢/ ٢/١٧٢٧م.