أمين جمعية "مُعين" لتأهيل الأحداث والمعرضين للانحراف يكشف لـ"سبق": الرفقة الإلكترونية والصدمات والتاريخ العائلي تدفع المراهقين للمخدرات

في الحقيقة بفضل الله أولاً؛ المخرجات فاقت التصورات، والمؤشرات المحددة، الاستجابة عالية جداً، وأبناؤنا فيهم خيرٌ كثير، مجرد قليل من العناية والتوجيه والاحتواء المستمر، بعدها تكون النتائج مبهرة. ومن الحالات التي مرت علينا في الجمعية أحد المستفيدين ممن له عدة سوابق في دار الملاحظة، وبعد الانضمام لبرامج الجمعية تحسن كثيراً، وتوقف عن التعاطي، وبعد خروجه تواصل معه فريق الجمعية، وتم إلحاقه بزمالة المدمنين المجهولين بالرياض، واستمر فيها وأكمل دراسته ووجد وظيفة مسائية، وتغير تماماً، ولله الحمد، ومن الحالات أيضاً أحد المستفيدين وأثناء البرنامج الأسري اتضح أن والده مدمن، وبعد خروج الابن لاحظ الأب تغيراً كبيراً إيجابياً في سلوك الابن ومواظبته على الصلاة في المسجد؛ فتأثر الأب من ذلك بشدة، وتوقف عن التعاطي، وتم إلحاقه هو أيضاً بزمالة المدمنين المجهولين، والحمدلله، لدينا في الجمعية متابعة للمستفيدين بعد خروجهم أثمرت نجاحات كبيرة.