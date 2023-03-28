"الخشيبان" لـ"سبق": السعودية "صانعة السلام" دائمًا.. ومحاربتها الفساد لم تحدث من قبل في تاريخ المنطقة

السياسة السعودية الخارجية استطاعت منذ عام 2015م أن ترسم لها مسارًا أكثر حيوية وظهورًا، وأدق فهمًا حول معطياتها؛ فما تعيشه السياسة السعودية اليوم هو تعبير مباشر عن تحولات جذرية، تتطلبها الظروف الدولية، ويدعمها التطور الطبيعي في المكانة السياسية السعودية. وهذا ليس انقلابًا على القيم السياسية السعودية التقليدية الراسخة كما يعتقد البعض؛ فالمعايير الاستراتيجية في السياسة السعودية لم تتغير؛ فالسعودية قائد أساسي في العالم العربي، وتمارس دورها من منطلق مسؤوليتها ومكانتها الإقليمية والدولية. كما أن السعودية هي مركز القيادة الإسلامية، والورقة الإسلامية في العالم هي ورقة سعودية بلا شكوك. هذا إضافة إلى أن السعودية هي قائد الطاقة في العالم، ومحور اهتمام الكرة الأرضية اقتصاديًّا؛ فهي مَن يمسك بميزان الطاقة الدولي، وهي من يحدد الاتجاهات العالمية، ويضبط التوازن السعري للبترول في العالم.