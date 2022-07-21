يوم برايم للتخفيضات السنوية من أمازون.. عروض ساحرة وتخفيضات مذهلة

كشفت مديرة برنامج برايم، المملكة العربية السعودية، سارة القويز، أن فعالية يوم برايم للتخفيضات السنوية من أمازون، والتي تعود هذا العام خلال يوميْ 23 و24 يوليو، ستحمل عروضاً مميزة تشمل جميع فئات المنتجات مع عروض لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك لأعضاء برنامج برايم في السعودية عبر Amazon.sa.
وأوضحت "القويز" أنه يمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج برايم أو بدء تجربة مجانية لمدة 30 يوماً من خلال www.amazon.sa/prime للاستفادة من عروض يوم برايم، والاستمتاع بمجموعة من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي الأخرى.
وفيما يلي الحوار الكامل مع سارة القويز مديرة برنامج برايم، المملكة العربية السعودية:
- ما هي أهم المزايا التي يوفرها يوم برايم للعملاء في السعودية؟
تعود فعالية يوم برايم للتخفيضات السنوية من أمازون هذا العام في 23 و24 يوليو، وتقدم لأعضاء برنامج برايم في السعودية عبر Amazon.sa عروضاً مميزة على مدى يومين تشمل جميع فئات المنتجات. يمكن لأعضاء برنامج برايم التسوق هذا العام والاستفادة من مزيد من العروض أكثر من أي يوم وقت مضى خلال يوم برايم، مع آلاف العروض وفرص التوفير المذهلة على منتجات من أشهر العلامات التجارية وفي مختلف الفئات مثل الإلكترونيات والأزياء والتجميل ومستلزمات المطبخ والمنزل وأجهزة أمازون وغيرها الكثير.
يمكن لأعضاء برنامج برايم خلال فعالية التخفيضات السنوية، التسوق والاستمتاع بعروض مذهلة على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية مثل سامسونج، بوز، بامبرز، ديلونجي، ليجو، بوش، وكذلك عروض على أجهزة أمازون، وغيرها الكثير بما فيها منتجات من العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيجري طرح عروض جديدة تشمل منتجات الأزياء والإلكترونيات والألعاب ومستلزمات المنزل على مدار فعالية يوم برايم التي تتواصل على مدى يومين، بما يتيح للعملاء المزيد من فرص التوفير خلال الفعالية.
ويعد يوم برايم فعالية حصرية لأعضاء برنامج برايم، ويمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج برايم أو بدء تجربة مجانية لمدة 30 يوماً من خلال www.amazon.sa/prime للاستفادة من عروض يوم برايم والاستمتاع بمجموعة من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي الأخرى، التي تشمل العروض والتخفيضات الحصرية على مدار العام بما فيها يوم برايم، وتوصيل مجاني في نفس اليوم في مدينتي الرياض وجدة، وتوصيل مجاني خلال يوم واحد في مدن رئيسية بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وأبها، وتوصيل مجاني للمنتجات من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية مع خدمة برايم فيديو، إلى جانب الحصول مجاناً على الألعاب والمحتوى داخل اللعبة من ألعاب الفيديو من برايم وغير ذلك الكثير.
- هل لك أن تحدثينا أكثر عن يوم برايم وأهداف هذه الفعالية والعروض التي توفرها للعملاء؟
تجمع عضوية برنامج أمازون برايم مجموعة من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي، وكذلك تمنح العضوية لأعضاء البرنامج إمكانية الاستفادة من فرص التوفير من أمازون. ونحرص دائماً على جعل تجربة أعضاء برنامج برايم أفضل وأكثر سهولة ومتعة، كما تعتبر الفعالية السنوية يوم برايم للتخفيضات واحدة من أكبر أحداث برنامج برايم باعتباره حدثاً مهماً لعروض لا تضاهى، وواحداً من أكبر فعاليات التسوق الحصرية بأعضاء برنامج برايم.
يقدم يوم برايم قيمة مميزة لمشتركي أمازون برايم من خلال عروض وتخفيضات لا مثيل لها، بما يمكّن العملاء من توفير الكثير على مدار 48 ساعة، إضافة إلى مجموعة واسعة من مزايا التسوق والترفيه الأخرى التي يتمتعون بها كأعضاء في البرنامج. وفي هذا العام، يمكن لأعضاء برنامج برايم في المملكة الاستمتاع بعدد من العروض وفرص كبيرة للتوفير خلال فعالية التسوق التي تستمر لمدة يومين عبر أمازون السعودية، مع خصم يصل إلى 35% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وخصم يصل إلى 60٪، على الكتب وألعاب الفيديو ومنتجات أمازون بيسيكس، وخصم يصل إلى 50٪ على أجهزة أمازون، وخصم يصل إلى 68٪ على المستلزمات الأساسية ومنتجات التجميل، وخصم يصل إلى 55٪ على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة من العلامات التجارية المحلية والعالمية.
- ما هو تقييم أمازون لأداء قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية حالياً؟
تشير التوقعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية إلى أنها ستواصل تعزيز مكانتها لتصبح مصدراً لنمو قطاع تجارة التجزئة في السعودية، وكذلك على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما زلنا نشاهد الكثير من الإمكانات المميزة وفرص النمو، ووفقاً لأحدث الدراسات، ستستمر التجارة الإلكترونية في المملكة تحقيق نمو يصل إلى أكثر من 57 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025.
هذا النمو المتوقع يدفعنا لمواصلة المساهمة بدور مهم في تمكين الشركات المحلية من تعزيز حضورها والوصول إلى العملاء من خلال التسوق عبر الإنترنت، مع المحافظة على الالتزام بالابتكار بما يعود بالفائدة على عملائنا، من خلال تقديم أفضل تجربة ممكنة لهم عبر تزويدهم بالمنتجات والخدمات الجديدة والمحسنة.
في أمازون، يُعتبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على استثمار قدراتها والإسهام بنمو الاقتصاد الرقمي للمملكة جزءاً أساسياً من ثقافتنا، ومن أهم ما يُذكر في هذا الجانب، هو توقيعنا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مارس الماضي؛ بهدف تمكين 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة على أمازون السعودية بحلول 2025، وبعد ذلك أطلقنا برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" الذي يهدف لدعم وتمكين 30 رائد أعمال سعوديًا من تأسيس شركاتهم الخاصة في الخدمات اللوجستية بالاستفادة من خبرات وإمكانيات أمازون.
ولتسهيل دعم أعضاء أمازون برايم للشركات المحلية في المملكة خلال يوم برايم، قامت أمازون بإطلاق مجموعة "تسوق من أهل البلد" على www.amazon.sa/shoplocal لتوصيل وربط العملاء بالبائعين المحليين. ويمكن للعملاء استكشاف الأنشطة التجارية المحلية حسب الفئة والتعرف على مالكي العلامات التجارية المحليين مثل إم آي برو، وريجل إن هاوس وKanelli وغيرهم.
- من وجهة نظركم في أمازون، هل حدث تغير في سلوك المستهلك مقارنة بما كان عليه قبل عامين (من عادات الشراء، اختيار المنتج، الشراء عبر الإنترنت مقابل الشراء من المتجر)؟
إن سلوك العملاء واصل التطور والتغير خلال العامين الماضيين، مما شكل واجباً علينا بمواصلة الابتكار لمواصلة تلبية طلبات العملاء، فعلى مستوى الخيارات، فكان هناك تحول فيما يطلبه العملاء مع التوجه أكثر نحو فئات مختلفة مثل مستلزمات المنزل والسوبر ماركت، الأثاث، والمنتجات الرياضية وغيرها.
كما أن تطوراً هائلاً حدث مع تحول كبير نحو خيارات الدفع الإلكتروني وانخفاض استخدام النقد للدفع عن الاستلام. بالإضافة لارتفاع مستوى التوقعات من العملاء في خيارات التوصيل السريع.
نحن في أمازون ننظر لهذا التحول والتطور لنبدأ وننتهي دائماً من العميل، ونقدم كل ما في وسعنا لتقديم أفضل سعر، أوسع خيارات، أسرع توصيل، وأكثر تجربة ممتعة.